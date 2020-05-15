Циципас сообщил, что Кирьос разрешил ему опубликовать свой номер телефона

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что австралиец Ник Кирьос разрешил ему опубликовать свой номер. Ранее Циципас поздравил Кирьоса с 25-летием, опубликовав фото, на котором он держит знак с надписью «Позвони мне» и номером телефона. Вскоре выяснилось, что на плакате был указан номер Кирьоса.
Австралиец эмоционально отреагировал на поздравления. Он назвал Циципаса «идиотом» и попросил фанатов перестать ему звонить. Об обстоятельствах той шутки Циципас и Кирьос рассказали во время прямого эфира в «Инстаграме».
«Я не думал, что всё так закончится. Пора уже всем рассказать, что ты разрешил мне это сделать. Я не публиковал номер без твоего согласия», — сказал Циципас в беседе с Кирьосом.
Далее уже австралиец спросил собеседника, можно ли будет ему аналогичным образом поздравить его с днём рождения, опубликовав номер его телефона. Циципас согласился.
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