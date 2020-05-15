Серена Уильямс опубликовала фото времён беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс сделала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила собственное фото, на котором она запечатлена в период беременности.

«Когда я была беременна Олимпией, помню, что нервничала и была в ожидании. Моё сердце — с родителями, которые ждут детей. С теми, которые не знают, к кому обратиться за помощью, готовясь к огромным переменам в жизни, учитывая, что сейчас классы по подготовке будущих родителей закрыты», — подписала фото Серена.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Уильямс.

Ранее Патрик Муратоглу, тренер Уильямс, не исключил, что американка вновь беременна. При этом Муратоглу выразил уверенность, что до завершения карьеры Уильямс ещё выиграет турнир «Большого шлема». Сейчас в её активе 23 титула турниров «Большого шлема».