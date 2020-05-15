«Что за зефирка получилась?» Соболенко показала фото в розовом коротком платье и шляпке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в розовом платье и шляпке. На другом фото она дополнила свой образ солнцезащитными очками.

«Ну что за зефирка получилась?» — подписала фото белорусская теннисистка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.

В конце февраля Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

На прошлой неделе Соболенко приняла участие в выставочном турнире в Беларуси. В финале она обыграла Александру Саснович со счётом 4:1, 0:4, 4:3.