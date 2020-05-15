Источник: ATP сегодня объявит о продлении паузы до конца июля

Мужская теннисная ассоциация (ATP) уже сегодня, 15 мая, объявит о продлении паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса, сообщает Sports Business Journal. По данным источника, пауза будет продлена до конца июля. В настоящее время она официально введена до 13 июля.
Перенос сроков возобновления сезона повлияет на проведение нескольких турниров. Так, организаторы точно не смогут провести турниры в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабосе, Гштааде, Атланте и Китцбюэле.
Предполагается, что WTA сделает аналогичное заявление в ближайшее время, но пока организация не согласовала всех деталей.
В настоящее время в мире проводятся лишь выставочные турниры. Так, сразу три турнира организованы в Германии. В третьем соревновании дебютирует россиянин Алексей Ватутин. Он стартовал с двух поражений.
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