Рублёв назвал российских теннисистов, которыми восхищался в детстве
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о кумирах детства. Спортсмен признался, что рос, наблюдая за игрой соотечественников Марата Сафина и Евгения Кафельникова.
«В то время теннис был важным видом спорта в России. Каждый знал, кто такой Кафельников и Сафин. Те времена были невероятными. Надеюсь, что однажды мы сможем поднять российский теннис на прежний уровень», — цитирует Рублёва Tennis World USA со ссылкой на Magazin.
Рублёв в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге ATP. Россиянин удачно начал сезон, выиграв турниры в Катаре и Дохе.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры не возобновятся как минимум до конца июля 2020 года.
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