Рублёв назвал российских теннисистов, которыми восхищался в детстве

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о кумирах детства. Спортсмен признался, что рос, наблюдая за игрой соотечественников Марата Сафина и Евгения Кафельникова.

«В то время теннис был важным видом спорта в России. Каждый знал, кто такой Кафельников и Сафин. Те времена были невероятными. Надеюсь, что однажды мы сможем поднять российский теннис на прежний уровень», — цитирует Рублёва Tennis World USA со ссылкой на Magazin.

Рублёв в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге ATP. Россиянин удачно начал сезон, выиграв турниры в Катаре и Дохе.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры не возобновятся как минимум до конца июля 2020 года.