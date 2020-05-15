Джокович опубликовал архивное видео с игрой в баскетбол
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Теннисист выложил архивное видео, на котором он играет в баскетбол в зале.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры не возобновятся как минимум до конца июля.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена. Предполагается, что решение будет принято в июне.
Джокович после самоизоляции вернулся на корт
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