Джокович опубликовал архивное видео с игрой в баскетбол

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Теннисист выложил архивное видео, на котором он играет в баскетбол в зале.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры не возобновятся как минимум до конца июля.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена. Предполагается, что решение будет принято в июне.