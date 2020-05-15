Маррей посоревновался с Рашфордом в квизе, правильно ответив на четыре из пяти вопросов

Британский теннисист Энди Маррей устроил небольшое соревнование с форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. Спортсмены отвечали на вопросы друг о друге.

Маррей оказался хорошо осведомлён о достижениях Рашфорда. Так, Энди правильно назвал игровой номер футболиста, количество голов, которые Рашфорд забил в дебютной встрече, количество голов за сборную Англии и год, в котором Маркус выиграл Кубок Англии. Маррей ошибся, лишь отвечая на вопрос о сопернике «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Рашфорда в АПЛ.

У самого Рашфорда с ответами получилось хуже. Он сумел ответить лишь на два вопроса из пяти, посвящённых карьере Маррея.

После окончания квиза Маррей напомнил Рашфорду, что теперь он должен достать ему билеты на матч «Манчестер Юнайтед». Футболист пообещал, что Энди сможет воспользоваться его местами в ложе во время матча.