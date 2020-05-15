ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) продлила приостановку соревнований до 31 июля 2020 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Решение распространяется не только на соревнования АТР, но и на челленджи и мужские соревнования ITF. Это автоматически означает, что турниры в Гамбурге, Бастаде, Ньюпорте, Лос-Кабосе, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле не состоятся в ранее запланированные сроки.
«В связи с сохраняющейся неопределённостью, связанной с пандемией COVID-19, мы с сожалением объявляем о нашем решении продлить приостановку тура. Как и любители тенниса, игроки и организаторы турниров по всему миру, мы разделяем разочарование от того, что пандемия по-прежнему влияет на АТР-тур. Мы продолжаем оценивать все наши варианты, чтобы возобновить Тур, как только это будет безопасно, в том числе провести перенесённые турниры в другие сроки. Главным приоритетом для нас остаётся здоровье и благополучие теннисистов и зрителей», — приводит слова главы АТР Андреа Гауденци пресс-служба АТР.
Турниры, запланированные с 1 августа 2020 года, по-прежнему остаются в календаре, следующее обновление которого ожидается в середине июня.
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