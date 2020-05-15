Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

WTA объявила об отмене четырёх турниров в июле

WTA объявила об отмене четырёх турниров в июле
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что четыре турнира, проведение которых было запланировано в июле, не состоятся из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает сайт организации. Речь идёт о соревнованиях в Бостаде (Швеция), Лозанне (Швейцария), Бухаресте (Румыния) и Юрмале (Латвия). Решение о сроках проведения турниров в Карлсруэ (Германия) и Палермо (Италия) будет принято в июне, как и другие возможные изменения календаря.

Ранее сегодня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) также продлила приостановку турниров до 31 июля из-за коронавируса.

Это уже второе продление приостановки тура. В марте соревнования были приостановлены до июня, затем ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля. Новая дата возобновления теннисного сезона — 31 июля.

ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020