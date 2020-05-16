Бывший теннисист Риос поддержал расстрел людей за нарушение карантина

Известный чилийский теннисист Марсело Риос, до сих пор остающийся единственным игроком в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга и при этом не выиграл за карьеру ни одного турнира «Большого шлема», опубликовал в своём «инстаграме» шокирующее заявление по поводу нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. На Филиппинах президент страны Родриго Дутерте несколько недель назад предоставил полиции полномочия стрелять в любого нарушителя карантина.
«Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Внимание, это моё личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жёсткие методы», — написал Риос.
Если у вас не открывается фотография, её можно посмотреть, воспользовавшись ссылкой.
Дутерте неоднократно оказывался в центре скандальных историй ещё до своего избрания на пост президента в 2016 году, будучи мэром города Давао. Авторитетный журнал Time прозвал его палачом, а сам Родриго подтверждал связь между ним и убийствами преступников в Давао без суда.
- 16 мая 2020
-
11:08
-
10:02
- 15 мая 2020
-
20:43
-
18:15
-
16:54
-
16:29
-
15:42
-
14:41
-
14:34
-
13:55
-
13:19
-
12:57
-
12:08
-
11:49
-
11:18
-
11:07
-
10:25
-
09:53
-
09:40
-
00:34
-
00:18
-
00:01
- 14 мая 2020
-
20:59
-
18:35
-
18:05
-
17:46
-
17:34
-
16:12
-
15:44
-
12:58
-
10:53
-
09:58
- 13 мая 2020
-
23:29
-
20:52
-
18:26