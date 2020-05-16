Леконт: в проведении «Ролан Гаррос» без зрителей нет интереса, лучше сыграть в 2021 году

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт считает, что для турнира лучшим выходом будет объявить об отмене в нынешнем году и сосредоточиться на подготовке к 2021 году.
«Думаю, в проведении “Ролан Гаррос” за закрытыми дверьми, без зрителей, нет никакого интереса. Кого это привлечёт? Спонсоров — точно нет. Игрокам в таких условиях будет тяжело. Лучше отменить всё и готовиться к 2021-му, когда будет нормальный сезон», — сказал Леконт в интервью L'Equipe.
Напомним, «Ролан Гаррос», или Открытый чемпионат Франции, традиционно проходит в конце мая — начале июня, но в связи с пандемией коронавируса организаторы объявили о переносе соревнований на конец сентября — начало октября. Это вызывает много вопросов как с точки зрения конкуренции с другими турнирами, чьё место в календаре в этом году может занять «Ролан Гаррос», так и с точки зрения погоды в Париже в это время года.
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