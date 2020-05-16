Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Титулы Чакветадзе и Давыденко, финалы Сафина и Петровой. Сетки Кубка Кремля — 2006

Титулы Чакветадзе и Давыденко, финалы Сафина и Петровой. Сетки Кубка Кремля — 2006
Теннис / Кубок Кремля 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки Кубка Кремля 2006 года.

Кубок Кремля-2006. Женщины. Сетка
Кубок Кремля-2006. Мужчины. Сетка

В женском турнире из 28 участниц более половины (15) представляли Россию. Мария Шарапова из-за травмы не вышла на четвертьфинал с Анной Чакветадзе. В полуфинале Анна в трёх сетах справилась с Еленой Дементьевой (7:5, 3:6, 6:0), а Надежда Петрова в 2,5-часовой битве выбила из сетки последнюю не россиянку — Николь Вайдишову из Чехии (6:0, 4:6, 7:6). В финале Чакветадзе оказалась сильнее Петровой – 6:4, 6:4. У Анны это был уже второй титул в карьере из восьми и самый крупный из них (тогда Кубок Кремля относился к наивысшей, 1-й категории WTA).

Кубок Кремля (ж). 1/2 финала
14 октября 2006, суббота. 14:15 МСК
Елена Дементьева
Россия
Елена Дементьева
Е. Дементьева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0
7 		3 6
         
Анна Чакветадзе
Россия
Анна Чакветадзе
А. Чакветадзе
Кубок Кремля (ж). 1/2 финала
14 октября 2006, суббота. 13:00 МСК
Николь Вайдишова
Чехия
Николь Вайдишова
Н. Вайдишова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Надежда Петрова
Россия
Надежда Петрова
Н. Петрова
Кубок Кремля (ж). Финал
15 октября 2006, воскресенье
Надежда Петрова
Россия
Надежда Петрова
Н. Петрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анна Чакветадзе
Россия
Анна Чакветадзе
А. Чакветадзе

Мужской турнир тоже стал очень успешным для российских теннисистов – трое из них пробились в полуфиналы. Марат Сафин справился с Игорем Куницыным (6:4, 6:3), а Николай Давыденко – с французом Фабрисом Санторо (6:4, 6:1). Финал получился на загляденье – в упорной борьбе за 2 часа 20 минут Давыденко одолел Сафина – 6:4, 5:7, 6:4.

Кубок Кремля (м). 1/2 финала
14 октября 2006, суббота. 17:30 МСК
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Игорь Куницын
Россия
Игорь Куницын
И. Куницын
Кубок Кремля (м). 1/2 финала
14 октября 2006, суббота. 16:00 МСК
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Фабрис Санторо
Франция
Фабрис Санторо
Ф. Санторо
Кубок Кремля (м). Финал
15 октября 2006, воскресенье
Николай Давыденко
Россия
Николай Давыденко
Н. Давыденко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин

Марат Сафин дважды играл в финалах Кубка Кремля (2006, 2008), но титул так и не выиграл.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020