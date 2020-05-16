Титулы Чакветадзе и Давыденко, финалы Сафина и Петровой. Сетки Кубка Кремля — 2006

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки Кубка Кремля 2006 года.

В женском турнире из 28 участниц более половины (15) представляли Россию. Мария Шарапова из-за травмы не вышла на четвертьфинал с Анной Чакветадзе. В полуфинале Анна в трёх сетах справилась с Еленой Дементьевой (7:5, 3:6, 6:0), а Надежда Петрова в 2,5-часовой битве выбила из сетки последнюю не россиянку — Николь Вайдишову из Чехии (6:0, 4:6, 7:6). В финале Чакветадзе оказалась сильнее Петровой – 6:4, 6:4. У Анны это был уже второй титул в карьере из восьми и самый крупный из них (тогда Кубок Кремля относился к наивысшей, 1-й категории WTA).

Мужской турнир тоже стал очень успешным для российских теннисистов – трое из них пробились в полуфиналы. Марат Сафин справился с Игорем Куницыным (6:4, 6:3), а Николай Давыденко – с французом Фабрисом Санторо (6:4, 6:1). Финал получился на загляденье – в упорной борьбе за 2 часа 20 минут Давыденко одолел Сафина – 6:4, 5:7, 6:4.

Марат Сафин дважды играл в финалах Кубка Кремля (2006, 2008), но титул так и не выиграл.