Алексей Ватутин сыграет за 5–8-е место на выставочном турнире в Германии

Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступления на первом групповом этапе выставочного турнира Tennis Point Exhibition Series-3, который проходит в Хёр-Гренцхаузене (Германия). В соревнованиях принимают участие 12 спортсменов, которые были разделены на две подгруппы по 6 человек. Участники провели по 5 матчей за два с половиной дня. Ватутин одержал две победы: над представителем Ливана Беньямином Хассаном (4:2, 4:3) и над немцем Константином Шмитцем (4:0, 4:1). В оставшихся трёх матчах россиянин уступил. Подробные результаты можно посмотреть в турнирной таблице.
На втором групповом этапе Ватутин поспорит за 5–8-е место. Его соперниками будут британец Ян Хоински, а также немцы Даниэль Альтмайер и Дастин Браун. Первый матч состоится уже сегодня, 16 мая, ещё два запланировано на завтра.
- 16 мая 2020
-
18:35
-
17:55
-
17:07
-
16:41
-
16:08
-
13:56
-
13:18
-
11:08
-
10:02
- 15 мая 2020
-
20:43
-
18:15
-
16:54
-
16:29
-
15:42
-
14:41
-
14:34
-
13:55
-
13:19
-
12:57
-
12:08
-
11:49
-
11:18
-
11:07
-
10:25
-
09:53
-
09:40
-
00:34
-
00:18
-
00:01
- 14 мая 2020
-
20:59
-
18:35
-
18:05
-
17:46
-
17:34
-
16:12