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Алексей Ватутин сыграет за 5–8-е место на выставочном турнире в Германии

Алексей Ватутин сыграет за 5–8-е место на выставочном турнире в Германии
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Алексей Ватутин завершил выступления на первом групповом этапе выставочного турнира Tennis Point Exhibition Series-3, который проходит в Хёр-Гренцхаузене (Германия). В соревнованиях принимают участие 12 спортсменов, которые были разделены на две подгруппы по 6 человек. Участники провели по 5 матчей за два с половиной дня. Ватутин одержал две победы: над представителем Ливана Беньямином Хассаном (4:2, 4:3) и над немцем Константином Шмитцем (4:0, 4:1). В оставшихся трёх матчах россиянин уступил. Подробные результаты можно посмотреть в турнирной таблице.

Турнирная таблица

На втором групповом этапе Ватутин поспорит за 5–8-е место. Его соперниками будут британец Ян Хоински, а также немцы Даниэль Альтмайер и Дастин Браун. Первый матч состоится уже сегодня, 16 мая, ещё два запланировано на завтра.

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