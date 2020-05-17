Кирьос пил вино в прямом эфире и уверял, что Маррей сильнее Джоковича

Ник Кирьос считает Энди Маррея лучшим теннисистом, чем Новак Джокович. Об этом австралиец заявил шотландцу в прямом эфире в соцсети, сделав ещё несколько ярких высказываний между глотками красного вина.
«Думаю, у тебя должна была быть одна из лучших карьер в истории, но это как дела пойдут. Я много раз говорил, что ты живая легенда».
«Не собираюсь спорить, но думаю, что ты лучше, чем Джокович, которому я доставил немало проблем. Джокович имел матчбол на моей подаче, но не смог взять её. Ты с первой встречи понял, как нейтрализовать мою подачу, а тот же Надаль не смог».
Кирьос дважды обыграл Джоковича, а Маррею уступил в пяти из шести поединков. Ник предложил Энди сыграть в паре. Маррей не отказался, уточнив: «Если пообещаешь себя хорошо вести».
Также разговор зашёл о бокале в руках Ника. «У меня проблемы. Мой интерес к красному вину за время карантина заметно вырос», — ответил Кирьос.
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