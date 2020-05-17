324-я ракетка мира выступил против помощи игрокам с низким рейтингом

324-я ракетка мира, бельгиец Артур Де Гриф, поделился мнением о возможном создании фонда помощи низкорейтинговым игрокам.
«Не понимаю, почему более успешные, чем я, теннисисты, должны платить за этот успех. Среди тех, кто получит помощь, есть игроки, которые элементарно меньше работали и меньше жертвовали собой ради спорта.
Проблема в другом: надо менять систему распределения призовых на крупных турнирах и увеличить призовые на мелких соревнованиях. Несмотря на все усилия, не всем игрокам удаётся пробиться в основную сетку турниров „Большого шлема“. Но даже на „мэйджорах“ доля прибыли, идущая на призовые — всего семь процентов.
Теннисисты пытались повлиять на эту ситуацию, отстаивать права спортсменов в ATP, но это ни к чему не привело", — приводит слова Де Грифа RTBF.
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