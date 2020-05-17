Джокович: когда родился Стефан, испытал бурю эмоций. И я хотел бы ещё одного ребёнка

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что хотел бы, чтобы его супруга Елена родила ещё как минимум одного ребёнка. Сейчас у супругов двое детей.
«В данный момент я счастлив с двумя детьми. Сейчас всё отлично, но жизнь полна сюрпризов, в том числе прекрасных. Кто из нас больше хочет ещё одного ребёнка? Наверное, я. Мы счастливы быть родителями двух ангелочков. Они многому учат нас — в том числе наслаждаться каждым мгновением, радоваться жизни. Я бы сказал, они пробуждают в нас самих внутренних детей.
Когда я только стал отцом, то не знал, что способен любить так сильно. В момент рождения Стефана я испытал настоящую бурю эмоций — такого не было никогда в моей жизни. Думаю, Елена считает так же. Это просто нереальная любовь и ответственность. Жизнь после рождения ребёнка переворачивается с ног на голову», — сказал Джокович в интервью изданию In Depth.
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