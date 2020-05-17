Хачанов и Медведев проведут совместный эфир в «Инстаграме»

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев проведут совместную трансляцию в сети «Инстаграм». Прямой эфир должен начаться в 21:00 по московскому времени.



23-летний Хачанов — третья ракетка России, после Медведева и Андрея Рублёва, и 15-я ракетка мира. В конце 2018 года стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв в финале серба Новака Джоковича, и входил в топ-10 мирового рейтинга. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат — четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2019 года.



24-летний Медведев занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге. В прошлом сезоне выиграл два «Мастерса» (Цинциннати, Шанхай), был в финале US Open и «Мастерса» в Монреале. До финала US Open не проходил на мэйджорах дальше 1/8 финала.

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