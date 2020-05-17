Леконт: Надаль — как гоночная команда Формулы-1, каждый год находит что-то новое

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт выразил восхищение испанцем Рафаэлем Надалем, сравнив его с гоночной машиной Формулы-1.



«Когда думаешь о выигрыше 12 „Ролан Гаррос“ за 15 лет, это кажется чем-то невероятным. Если бы кто-то заранее сказал об этом, я бы подумал, что это сумасшествие, это просто нереально. Меня ещё очень сильно впечатляет, как он прибавил в физическом плане, как поменял свою игру, улучшил все компоненты.



Я бы сравнил Надаля с гоночной командой Формулы-1. Они каждый год готовят новую машину, а он каждый год находит что-то новое в своей игре, адаптируется к новым условиям. Он работает над подачей, над бэкхендом, форхендом, всегда меняет что-то. И это позволяет ему раз за разом выигрывать „Ролан гаррос“. А его психология — это просто что-то не из нашего мира. Я бы не смог провести на его уровне даже один сет на „Ролан Гаррос“. В моё время на него был немного похож Серхи Бругейра. Когда я встречался с ним, то знал, что буду вынужден бегать по всему корту, и он уничтожит меня», — сказал Леконт в интервью Stats Perform.