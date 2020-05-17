Анна Калинская перекрасила волосы в красный цвет
Российская теннисистка Анна Калинская решила кардинально сменить имидж, перекрасив волосы в красный цвет. Соответствующее фото она выложила на своей странице в «Инстаграме».
«Всё это я уже слышала раньше», — подписала фото 21-летняя уроженка Москвы.
В текущем сезоне Калинская провела 6 матчей, 3 из которых выиграла. В настоящее время она является 112-й ракеткой мира.
Ранее стало известно о расставании Анны со звездой мужского тенниса Ником Кирьосом. Теннисистка непросто переживает завершившиеся отношения.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).
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