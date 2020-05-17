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Зверев: футбол вернулся. Мы готовы!

Зверев: футбол вернулся. Мы готовы!
Теннис / ATP 0

Немец Александр Зверев, бывшая третья ракетка мира, полуфиналист Australian Open 2020 порадовался возвращению Бундеслиги. Напомним, она стала первым крупным футбольным чемпионатом в Европе, проведение которого возобновилось после паузы из-за пандемии коронавируса. При этом матчи проходят без зрителей и с максимальными мерами безопасности для участников. Кроме того, в каждом матче до конца сезона разрешено проводить по пять замен.

«Футбол вернулся. Мы готовы!» — написал Зверев в «Инстаграме».

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В теннисе паузу в сезоне официально продлили до 31 июля, однако многие игроки предполагают, что в итоге международных турниров с рейтинговыми очками не будет как минимум до поздней осени или даже до начала следующего года.

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