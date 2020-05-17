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Алексей Ватутин стал пятым на выставочном турнире в Германии

Алексей Ватутин стал пятым на выставочном турнире в Германии
Теннис / ATP 0

В Хёр-Гренцхаузене (Германия) завершился третий выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-3. Впервые в турнире, проходящем во время вынужденной паузы, связанной с отменой соревнований из-за пандемии коронавируса, принял участие российский теннисист Алексей Ватутин.

Россиянин занял третье место в своей подгруппе и сражался за 5-8-е места. Ватутин одержал три победы в трёх матчах и занял пятое место. Алексей выиграл у британца Ян Хоински — 1:4 4:1 4:2, немца Дастина Брауна — 4:2 2:4 4:3, а также ещё одного представителя Германии Луки Гельхардта — 4:1 3:4 4:1.

Победителем первого турнира стал немец Янник Ханфман, прошедший соревнования без поражений. Ранее он же выиграл первый выставочный турнир в Хёр-Гренцхаузене. Победителем второго турнира был Хоински.

Турнирная таблица
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