Алексей Ватутин стал пятым на выставочном турнире в Германии

В Хёр-Гренцхаузене (Германия) завершился третий выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-3. Впервые в турнире, проходящем во время вынужденной паузы, связанной с отменой соревнований из-за пандемии коронавируса, принял участие российский теннисист Алексей Ватутин.
Россиянин занял третье место в своей подгруппе и сражался за 5-8-е места. Ватутин одержал три победы в трёх матчах и занял пятое место. Алексей выиграл у британца Ян Хоински — 1:4 4:1 4:2, немца Дастина Брауна — 4:2 2:4 4:3, а также ещё одного представителя Германии Луки Гельхардта — 4:1 3:4 4:1.
Победителем первого турнира стал немец Янник Ханфман, прошедший соревнования без поражений. Ранее он же выиграл первый выставочный турнир в Хёр-Гренцхаузене. Победителем второго турнира был Хоински.
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