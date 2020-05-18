Даниил Медведев: если бы не теннис, уверен, что стал бы киберспортсменом

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем бы занялся, если бы не стал теннисистом.

«Всегда отвечаю одно и то же – я уверен, что я бы стал киберспортсменом. Не уверен в чём – FIFA или стрелялке какой-нибудь, но я уверен, что получилось бы, потому что я был бы целеустремлен. Допустим, мне нравится играть в футбол с друзьями, но я знаю, что никогда бы не стал профессиональным футболистом – у меня просто не получилось бы.

Для киберспорта должны быть условия. Ты очень рано должен попасть на высокий уровень. После 17 лет это будет очень сложно сделать, потому что будет давление со всех сторон: ты занимаешься ничем, ты просто играешься в игры. Естественно, тебе придется зарабатывать деньги и, возможно, ты это просто забросишь. Это единственная сложность большая, которую я вижу в киберспорте, но мне это интересно», – рассказал Медведев в совместном прямом эфире с Кареном Хачановым в «Инстаграме».