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Калинская — о Кирьосе: он отличный теннисист и хороший человек

Калинская — о Кирьосе: он отличный теннисист и хороший человек
Теннис / ATP 0

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась мнением об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

С прошлого года Калинская и Кирьос состояли в отношениях, однако 11 мая Анна объявила о расставании. В тот же день Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию и подписала её: «Ты не плохой парень, ты просто плохой человек». Позднее Анна удалила комментарий и написала новый — «энергетический вампир», добавив нецензурное слово. Теннисистка также закрыла все комментарии.

«Он ничего не сделал. Он хороший человек, и я не собиралась высказываться о нём. Я не знаю, почему люди подумали, что это про него. Он отличный теннисист и хороший человек», — приводит слова Калинской FOX Sports Australia.

«Не плохой парень, а плохой человек». Калинская выложила фото после расставания с Кирьосом
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