Карен Хачанов сообщил, что прошёл тест на антитела к коронавирусу

Российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сдал анализ на наличие антител к коронавирусу.

«Я сейчас сдал наконец-то анализ на антитела. Мы сдали с Вероникой (жена Хачанова. — Прим. „Чемпионата“). Посмотрим, через два дня скажут. Я же помнишь, болел после Австралии, и ты там болел. Не знаю, у меня такого никогда не было, болел четыре-пять недель. В Роттердам когда прилетел, в Дубай, я кашлял без остановки, нос и всё остальное. Интересно будет посмотреть», — сказал Хачанов во время прямого эфира в "Инстаграме" с Даниилом Медведевым.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.