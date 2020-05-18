Фелисьяно Лопес: не планировал завершать карьеру в ближайшее время

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

«Я не планировал завершать карьеру в ближайшее время. Я играл последние несколько лет так, как будто каждый год был моим последним, и оценивал ситуацию в конце сезона. Основываясь на этом, я решал, продолжать ли играть в следующем году. Это помогло мне в последние несколько лет. Это хороший способ сфокусироваться на своих целях. Сейчас, во время паузы из-за коронавируса, мои планы поменялись. Идея заключается в том, чтобы быть готовым играть в следующем году», — приводит слова Лопеса официальный сайт ATP-тура.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.