«Мы живём, чтобы познавать красоту». Даяна Ястремская выложила фото в эффектном платье

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.
«Мы живем лишь для того, чтобы познавать красоту. Всё прочее – ожидание», — написала Ястремская.
Посмотреть фотографию можно на странице Даяны Ястремской в «Инстаграме».
Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018 году — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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