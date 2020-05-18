Тим сыграет с Пихлером в первом матче турнира в Австрии

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим сыграет с соотечественником Давидом Пихлером в первом матче грунтового турнира в Вене (Австрия), который пройдёт с 25 по 31 мая.

Помимо Пихлера в группу к Тиму попали Лукас Мидлер и Сандро Копп.

В мужской части выступят 16 человек, женский турнир будет рассчитан на восьмерых участниц. Призовой фонд соревнований составит € 151 тыс. В качестве формата будет использован турнир с тремя групповыми стадиями. На первой стадии 16 участников сыграют друг с другом. Далее останутся 12 участников и 8 финалистов.

26-летний Доминик Тим — победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде. 2 марта австриец опередил получившего травму швейцарца Роджера Федерера и занял 3-ю строчку в рейтинге ATP, который на данный момент заморожен из-за паузы в сезоне.