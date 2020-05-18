«Скучала по этому ощущению». Элина Свитолина выложила фото с тренировки на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице новую фотографию.

«Я не скучала по боли буквально во всём теле, зато скучала по этому ощущению удара по мячу», — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Элины Свитолиной.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.