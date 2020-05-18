«Скучала по этому ощущению». Элина Свитолина выложила фото с тренировки на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала на своей странице новую фотографию.
«Я не скучала по боли буквально во всём теле, зато скучала по этому ощущению удара по мячу», — написала Свитолина.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Элины Свитолиной.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
- 18 мая 2020
-
14:44
-
14:31
-
13:32
-
12:42
-
10:15
-
09:57
-
09:41
-
09:26
-
00:40
- 17 мая 2020
-
21:02
-
16:43
-
16:13
-
15:26
-
14:49
-
13:20
-
12:22
-
10:45
-
09:48
-
02:33
-
00:56
- 16 мая 2020
-
18:35
-
17:55
-
17:07
-
16:41
-
16:08
-
13:56
-
13:18
-
11:08
-
10:02
- 15 мая 2020
-
20:43
-
18:15
-
16:54
-
16:29
-
15:42
-
14:41