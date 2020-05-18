Надаль победил в голосовании за лучшего испанского спортсмена в истории по версии Marca

Испанский теннисист Рафаэль Надаль был признан лучшим испанским спортсменом в истории по версии читателей Marca.
Всего на звание было номинировано 16 спортсменов, среди которых футболисты Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави и Рауль, баскетболист Пау Газоль, пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо и другие.
В финальном этапе голосования Надаль обошёл Газоля. За теннисиста проголосовали 82% читателей.
Рафаэль Надаль — бывшая первая ракетка мира, победитель 85 турниров ATP в одиночном разряде, среди которых 19 турниров «Большого шлема». На текущий момент Надаль занимает вторую строчку в рейтинге ATP, замороженном из-за приостановки сезона.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
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