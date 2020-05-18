Госпиталь, развёрнутый на кортах US Open, покинул последний коронавирусный пациент

Госпиталь, развёрнутый в Billie Jean King National Tennis Center в Нью-Йорке, где проходит US Open, был закрыт, сообщает Tennis World USA. Медучреждение решили закрыть после того, как его покинул последний пациент.

Госпиталь развернули в марте, чтобы помочь Нью-Йорку справится с пандемией коронавируса. Медицинское учреждение установили на месте 12 теннисных кортов, оно было рассчитано на 470 пациентов.

«Госпиталь официально закрыт. Мы сворачиваем всё. Сотрудники будут здесь ещё на протяжении следующих трёх-четырёх недель, чтобы всё разобрать, продезинфицировать и подготовить центр к возобновлению привычной работы. Я рад, что этот период закончен. Теперь мы движемся в правильном направлении», — сказал директор по операциям теннисного центра Дэнни Зауснер.

При этом центр до сих пор используется для распределения гуманитарной помощи. Предполагается, что эта работа завершится к 22 мая.