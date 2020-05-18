«Никогда не поздно влюбиться». 60-летняя мать Маррея готова к новым отношениям
Джуди Маррей, мать британских теннисистов Энди и Джейми Маррея, призналась, что надеется встретить спутника жизни.
«Если будет правильный человек, да, всё возможно. Впрочем, я уже привыкла всё делать сама. Поэтому взаимоотношения могут быть трудными. Я привыкла просыпаться и делать то, что я хочу, когда хочу. Я уже отвыкла беспокоиться о ком-то ещё. В этом есть свои преимущества. Но если я встречу достойного человека, то почему бы и нет. Никогда не поздно влюбиться», — цитирует Маррей Daily Mail.
Джуди развелась с супругом Уильямом в 2005 году. Они были вместе на протяжении 25 лет.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше августа 2020 года.
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