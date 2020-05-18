Берреттини: не сомневаюсь, что Джокович действительно считает вакцинацию плохой идеей

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился мнением о неоднозначных идеях серба Новака Джоковича. Ранее первая ракетка мира Джокович заявил, что выступает против вакцинации от коронавируса.

Слова серба вызвали большой резонанс. Медики даже призвали Джоковича держать своё мнение при себе, чтобы негативно не влиять на массы.

«Я верю в науку, но у каждого есть право на своё мнение. Нужно быть предельно осторожным. В США на эту тему много спорят.

Зная Джоковича, не сомневаюсь, что он действительно считает вакцинирование плохой идеей. Но это исключительно его мнение. Главное, чтобы его не пытались выставить единственно правильным», — цитирует Берреттини Gazzetta dello Sport.

В мире коронавирусом заразились уже более 4,8 млн человек. От инфекции скончались более 317 тыс. человек.