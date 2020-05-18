ITF анонсировала новые меры поддержки низкорейтинговых игроков

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала новые меры поддержки теннисистов, которые пострадали из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Из-за отмены турниров сильно пострадали низкорейтинговые игроки, лишившиеся единственного источника дохода.
Как сообщает пресс-служба ITF, организация окажет помощь теннисистам, которые располагаются с 500-го по 700-е места в рейтинге. При этом претендовать на помощь смогут лишь те спортсмены, которые не пользуются другими программами поддержки.
Более подробно о мерах будет рассказано после заседания совета директоров ITF. Оно состоится 2 июня.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда.
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