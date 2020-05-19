Джокович: предлагали получить британское гражданство, это было соблазнительно

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в юности у него было предложение о смене гражданства. По словам серба, после первых успехов на юниорских турнирах им начали интересоваться агенты.

«Я хорошо выступал на юниорских турнирах. Тогда агенты заметили меня. Поступило предложение сменить гражданство на британское. Это было очень соблазнительно, ведь в этом случае решились бы все наши проблемы. Но мы отказались.

Я влюбился в теннис, когда мне было 4 года. Мой отец купил мне ракетку, рядом с домом родителей было три корта. В моей семье есть ген спортсменов. Поэтому неудивительно, что я начал заниматься спортом. Но странно, что я выбрал теннис, ведь мой отец, дядя и тётя занимались лыжами», — цитирует Джоковича Tennis World USA.