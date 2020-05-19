Победа на «Ролан Гаррос», элегантные наряды и съёмки на ТВ. Яркие фото Анастасии Мыскиной

Анастасия Мыскина навсегда вписала своё имя в историю отечественного тенниса – в 2004 году на кортах «Ролан Гаррос» москвичка стала первой теннисисткой из России, отпраздновавшей успех на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Спустя 10 лет Мыскина после своей главной победы стала капитаном национальной команды в Кубке Федерации.
Спортсменку уже давно признали обладательницей тонкого вкуса и эталонного стиля. Она умеет выбирать не только модную, но и выгодно подчёркивающую её прекрасную фигуру одежду. На красных дорожках, светских приёмах, интервью и съёмках программ Анастасия демонстрирует практически дизайнерские навыки правильного сочетания платьев и аксессуаров. При этом нельзя представить Анастасию без обворожительной улыбки.
Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии Анастасии Мыскиной в теннисе с начала её профессиональной деятельности по нынешний день.
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