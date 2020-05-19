Беккер: приостановка сезона пойдёт на пользу Маррею

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Борис Беккер считает, что приостановка теннисного сезона пойдёт на пользу британскому теннисистку Энди Маррею.

«Логично, что возрастным игрокам тяжело, потому что они могут потерять сезон. Мы знаем, что Роджер справится с любым препятствием, но ему будет 40 лет в следующем году, и он не молодеет. Но Маррею пауза пойдёт на пользу, так как он не полностью восстановился после операции на бедре, и долгий перерыв поможет ему восстановиться. Так что он не сдаёт позиций», — приводит слова Беккера Metro.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.