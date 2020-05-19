Стэн Вавринка: очень сомневаюсь, что US Open состоится
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал ситуацию с Открытым чемпионатом США.
«На данный момент во всём мире постепенно снимают карантин, и мы посмотрим, что случится на следующей неделе, когда появится план действий в долгосрочном периоде. Я считаю, что в любом случае начать играть раньше августа будет невозможно, и это ясно. Я действительно очень сомневаюсь насчёт US Open», — приводит слова Вавринки Tennis World USA со ссылкой на RTS Sport.
US Open должен пройти в Нью-Йорке (США) с 13 августа по 13 сентября.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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