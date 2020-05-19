Победный дубль Марии Шараповой. Сетки Сан-Диего-2006 и 2007

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки женского турнира в Сан-Диего 2006 и 2007 годов.

В розыгрыше-2006 из 56 участниц Россию представляли 10 теннисисток. До четвертьфинала добрались три россиянки – Анна Чакветадзе, Елена Дементьева и Мария Шарапова. Финал разыграли два первых номера посева – Шарапова и бельгийка Ким Клейстерс, и Мария одержала победу в двух непростых сетах – 7:5, 7:5.

Спустя год в сетке было уже 11 россиянок, и до четвертьфинала добрались аж пять из них – Надежда Петрова, Шарапова, Чакветадзе, а Дементьева встречалась с Марией Кириленко. В полуфиналах играли Шарапова – Чакветадзе и Дементьева – Патти Шнидер (Швейцария). Второй год подряд в финал вышла Мария Шарапова, которая в трёх сетах справилась с Шнидер – 6:2, 3:6, 6:0.

Таким образом, Мария Шарапова смогла защитить прошлогодний титул. Подобное ей удавалось сделать также на турнирах в Токио (2003, 2004), Бирмингеме (2004, 2005), Риме (2011, 2012) и Штутгарте (2012, 2013, 2014).