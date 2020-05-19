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Даниил Медведев: если мы возобновим сезон с «Ролан Гаррос», вряд ли появится новый чемпион

Даниил Медведев: если мы возобновим сезон с «Ролан Гаррос», вряд ли появится новый чемпион
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, сможет ли кто-то из теннисистов NextGen навязать борьбу Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру и выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне.

«Всё зависит от того, когда мы продолжим играть. Например, если мы начнём с „Ролан Гаррос“, можно сказать, что вряд ли появится новый чемпион.

Я не могу говорить за других теннисистов NextGen, но моя цель — показать максимум, чтобы выигрывать свои матчи. На „Большом шлеме“ нужно выиграть семь матчей, но это всё равно сложно, особенно когда „Большая тройка“ по-прежнему продолжает играть», — приводит слова Медведева Tennis 365 со ссылкой на интервью для We Love Tennis.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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