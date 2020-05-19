Кирьос хочет провести прямой эфир в «Инстаграме» с Джоковичем, Надалем или Федерером

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос спросил у своих подписчиков в "твиттере", с кем из игроков «Большой тройки» ему стоит провести совместный прямой эфир в «Инстаграме».

«Следующий с Джоковичем, Надалем, Федерером или кем-то ещё? Давайте честно», — написал Кирьос после совместного прямого эфира с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем.

16 мая, во время эфира с Марреем, Кирьос сделал несколько ярких высказываний между глотками красного вина. Например, заявил, что считает Маррея лучшим теннисистом, чем Новак Джокович, а также предложил Энди сыграть в паре.

Кирьос уже предлагал провести совместный прямой эфир Рафаэлю Надалю. Испанец ответил на предложение и заявил, что не против.