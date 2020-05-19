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«Однажды мне подарили унитаз». Мария Шарапова рассказала о самом странном подарке

«Однажды мне подарили унитаз». Мария Шарапова рассказала о самом странном подарке
Теннис / WTA 0

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос подписчика о самом странном подарке в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Однажды мне подарили унитаз. Это был один из тех шикарных японских унитазов», — написала Шарапова.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Победный дубль Марии Шараповой. Сетки Сан-Диего-2006 и 2007
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