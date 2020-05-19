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«Рад, что смог её удивить». Джокович рассказал, как сделал предложение своей будущей жене

«Рад, что смог её удивить». Джокович рассказал, как сделал предложение своей будущей жене
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вспомнил, как сделал предложение Елене Ристич, которая в итоге стала его женой. Он встретил Елену ещё в школе, они начали встречаться в 2005 году. В 2014 году Джокович и Ристич поженились в Черногории. Вскоре у семейной пары родился ребёнок, сына они назвали Стефаном.

«Она думала, что мы идём в поход или что-то такое. Но мы арендовали воздушный шар. Я сделал предложение на нём. Я нанял ещё один воздушный шар, когда мы к нему приближались, там растянули баннер с надписью «Ты выйдешь за меня?».

Елена говорит, что отлично меня знает. Уверена, что я не смогу её удивить. Но я очень рад, что тогда мне удалось это сделать», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

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