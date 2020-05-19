Тренер Надаля: Медведев — как стена. С такими соперниками сложно играть

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. Надаль в финале US Open-2019 в пяти сетах обыграл Медведева (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

«Медведев – как стена. С такими соперниками сложно играть. Непривычно, что столь высокий теннисист играет далеко за задней линией. Он — отличный атлет, его крайне сложно одолеть в физике. Я думаю, нужно менять ритм, корректировать его, играть то низкими, то высокими мячами. Нужно заставить его выдвинуться немного вперёд, заставлять выходить к сетке. Нужно использовать весь арсенал, если просто играть агрессивно и пытаться пробить навылет, будет сложно победить», — приводит слова Мойи Eurosport.

Ранее было принято решение о приостановке теннисного сезона до конца июля.