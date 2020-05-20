Чорич признался, что ему больше всего нравится играть с Федерером

Хорватский теннисист Борна Чорич признался, что его любимым соперником является швейцарец Роджер Федерер. В общей сложности они встречались шесть раз, Чорич выигрывал дважды.

«Кого я больше всего уважаю из Большой Тройки? Было бы несправедливо выбирать кого-то одного. Я уважаю их всех. Уважаю всё, что они сделали в теннисе: от продвижения игры до триумфальных успехов. Я выиграл лишь два турнира. Ау кого-то в активе уже 19 побед на турнирах «Большого шлема». Выбрать кого-то из этой группы крайне сложно.

Но Федерер — тот оппонент, с которым мне нравится больше всего играть. Во время матчей с ним всегда бывает невероятная атмосфера», — цитирует Чорича Tennis World USA со ссылкой на Podcast Incubator.