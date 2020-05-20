Анна Калинская упала, пытаясь перепрыгнуть через сетку. Видео

Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка во время тренировки попыталась перепрыгнуть через сетку, но зацепилась за неё ногой и упала.

«Вот как складывается мой 2020 год», — подписала запись спортсменка.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Калинской.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.