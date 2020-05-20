«Я прощаюсь с моей любовью». Бывшая 52-я ракетка мира объявила о завершении карьеры

Бывшая 52-я ракетка мира испанка Сильвия Солер-Эспиноса объявила о завершении карьеры. 32-летняя теннисистка сообщила об этом в своём «инстаграме».
«Я влюбилась в теннис, когда мне было пять лет. Это произошло в Эльче. Мои родители играли парный матч с друзьями. Тогда моя сестра и я впервые взяли в руки ракетку. Меня захватили уроки теннисом, я получила колоссальное удовольствие и с нетерпением ждала следующего занятия.
Вместе с теннисом я пережила лучшие моменты в моей жизни. Ты научил меня спорту и жизни. Я росла вместе с тобой, страдала с тобой. Сегодня я пишу это письмо тебе, потому что столько лет я наслаждалась теннисом, жила особенной жизнью. А теперь я должна сказать прощай.
Я прощаюсь с моей любовью. С ранних лет я поняла, что ты — моя страсть. Но теперь настало время наслаждаться тобой в другом качестве», — написала спортсменка.
Солер-Эспиноса доходила до третьего круга US Open в 2011 и 2012 годах, а также до третьего круга» «Ролан Гаррос» в 2014 году. Она выступала за Испанию на Олимпиаде в 2012 году, представляла страну на Кубке Федерации.
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