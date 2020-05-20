Серена Уильямс опубликовала фото в стильном белом платье

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за восемь часов собрала почти 110 тыс. лайков.
«Вторничное настроение», — подписала фото спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Серены.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.
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