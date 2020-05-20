Теннисиста из Перу дисквалифицировали на два года за допинг, в его пробе нашли коноплю

Перуанский теннисист Арклон Уэртас Дель Пино был дисквалифицирован на два года за применение запрещённых препаратов, сообщает Reuters со ссылкой на Международную федерацию тенниса (ITF).

25-летнего теннисиста отстранили ещё в декабре после прохождения теста на допинг на турнире в Лиме. В пробе нашли следы конопли.

«Независимая комиссия пришла к выводу, что нарушение было неумышленным. Тем не менее случай не подходил под классификацию отсутствия вины», — говорится в сообщении ITF.

Теперь перуанец, занимающий 337-е место в парном рейтинге, будет отстранён от соревнований до 23 октября 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.