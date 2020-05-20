Сабатини: я никогда не ненавидела Граф

Бывшая победительница US Open Габриэла Сабатини заявила, что никогда не испытывала ненависти к немке Штеффи Граф, с которой они неоднократно встречались на корте. Более того, Сабатини призналась, что ей нравилось смотреть игру Граф.

«Ненавидела ли я Штеффи? Нет, конечно, нет. Я всегда говорила, что у Штеффи есть лучшее из моего тенниса.

Мне повезло, что она была моей соперницей. Граф всегда была человеком, который любил соревноваться. За пределами корта она была очень сдержанной. Каждый из нас создаёт свою историю. С годами, когда мы перестали выступать, мы сильно сблизились. Я уважаю Штеффи. Я всегда уважала её и считала ярким человеком», — приводит слова Сабатини Tennis World USA.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.