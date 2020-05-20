Анна Калинская показала последствия падения через сетку

Российская теннисистка Анна Калинская в «сториз» в «инстаграме» показала последствия падения через сетку. Ранее спортсменка опубликовала видео, на котором попыталась перепрыгнуть через сетку на корте. Россиянка зацепилась ногой, после чего упала на землю. Судя по фото в «сториз», Калинская ушибла ногу, а также повредила запястье.
Фото: «Инстаграм» Анны Калинской
«Да, я сама себя повредила. И запястье тоже», — подписала запись спортсменка.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
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